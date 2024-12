MN - Presente tutto Milan Futuro alla cena per il 125° anniversario

vedi letture

Il Milan al gran completo questa sera alla cena di gala organizzata per il 125° anniversario del club rossonero. Presente anche tutto il Milan Futuro, tra giocatori e staff. In foto il capitano della squadra Kevin Zeroli. La formazione di mister Bonera sarà impegnata mercoledì alle 18 in Coppa Italia Serie C contro il Caldiero Terme, sognando un posto in semifinale.

CLICCA QUI per seguire il live testuale dell'evento!