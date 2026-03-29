MN - Svelata la data del recupero di Real Calepina-Milan Futuro

MN - Svelata la data del recupero di Real Calepina-Milan FuturoMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 16:30MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Mentre tutte le altre squadre sono regolarmente in campo per la 29esima giornata di Serie D, Girone B, il Milan Futuro di Massimo Oddo riposa per via del numero di giocatori attualmente via con le rispettive Nazionali. Apprende però la redazione di MilanNews.it che la gara contro la Real Calpeina sarà recuperata mercoledì 8 aprile alle ore 15. 

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA (prima della 29esima giornata)

Folgore Caretese 57
Milan Futuro 46
Chievo 46
Leon 45
Villa Valle 44
Casatese Merate 43
Scanzorosciate 42
Brusaporto 42
Ciserano Bergamo 40
Oltrepò 39
Caldiero 39
Castellanzese 36
Real Calepina 36
Breno 30
Varesina 28
Pavia 28
Sondrio 23
Vogherese 11

di Lorenzo De Angelis