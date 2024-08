Offerta per il bolognese Hodzic. Il Milan vuole regalare il bosniaco a Bonera

vedi letture

Il Milan guarda al Futuro e la F maiuscola non è un caso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club ha formalizzato un'offerta al Bologna per il centrocampista Demirel Hodzic. Classe 2005, in caso di trattativa andata a buon fine il giocatore sarà aggregato nella squadra U23 di Daniele Boneera. Nato in Svezia, Hodzic ha scelto per ora di rappresentare le nazionali giovanili bosniache. È al Bologna dal gennaio 2022 e con la squadra Primavera ha raccolto 30 presenze.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨️ Excl: AC Milan submit bid for 2005 born midfielder Demirel Hodzic at Bologna.<br><br>Negotiations ongoing as he could be part of Milan Futuro youth side and first team too.<br><br>Hodzic signed with Miro Jaganjac & Daniel Majstorovic as new agents.</p>— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) <a href="https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1824083485071433943?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2024</a></blockquote>