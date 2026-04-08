Real Calepina-Milan Futuro, le ufficiali: il figlio di Seedorf in panchina, gioca Chaka
Oggi il Milan Futuro scende in campo alle ore 15 in casa della Real Calepina, allo stadio "Luciano Libico" di Grumello Del Monte. I rossoneri di Massimo Oddo recuperano la 29^ giornata del campionato di Serie D, girone B. L'under 23 rossonera è reduce dal pareggio con il Villa Valle e oggi vuole riavvicinare il secondo posto del Chievo Verona con una vittoria. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.
REAL CALEPINA: Moretta; Brero, Oboe, Cortesi, Grossi, Forlani, Scalmana, Orlandi, Semprini, Nikolli, Lugnan. A disp.: Miracolo, Brogni, Freri, Duda, Ricchiuti, Ronzoni, Vigani, Paderno, Patelli. All. Joelson
MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Zukic, Piermarini, Tartaglia; Geroli, Sala, Sardo; Ossola, Magrassi, Chaka Traorè. A disp.: Bouyer, Dalpiaz, Pagliei, Minotti, Seedorf, Branca, Menon, Asanji, Scotti. All. Oddo
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