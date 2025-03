Serie C, giorno decisivo per la Lucchese: il Milan Futuro guarda interessato

Il campo parla di una squadra compatta che sta tentando il tutto per tutto per evitare la retrocessione in Serie D, ma la penalizzazione di sei punti e la questione societaria - con il club appeso a un filo - potrebbero comunque portare la Lucchese al peggior epilogo stagionale, quello del fallimento (il quarto negli ultimi 17 anni); con conseguente ripartenza dall'Eccellenza, se qualcuno rileverà mai il club.

Ma andiamo con ordine, perché quella di oggi è una giornata sicuramente fondamentale per il club rossonero, perché il sindaco revisore, Dott. Liban Varetti Varetti, dovrà decidere che strada del bivio prendere: o tentare una negoziazione con l'attuale proprietà, o consegna dei libri in tribunale e mettere quindi fine a quella che a Lucca viene vista da tutti come un'agonia. Se però si tentasse la strada della negoziazione, con chi si procederebbe?

C'è intanto da precisare che, a ogni modo, la squadra terminerà il campionato, con possibile nuova penalità se non sarà rispettata la scadenza del 16 aprile, ma un punto più dettagliato è stato fatto a TMW Radio da Alessia Lombardi, giornalista de La Nazione: "Veli attualmente, da ormai due gare, non presenzia al 'Porta Elisa', aveva parlato di una trattativa ben avviata con persone del mondo del calcio ma di questa non se ne sa più niente, oggi è riapparso il presidente Longo che si è messo a disposizione di Varetti per trovare una soluzione, mentre l'attuale proprietà, la Sampietro, non si è mai vista".

Quel che comunque sarà è solo preventivabile, ma colpi di scena non sono esclusi, anche se - come sempre precisa Lombardi - ci sono poi le spese correnti (luce, acqua, gestione logistica delle gare casalinghe) che devono esser pagate, e per il momento si sopperisce con una raccolta fondi dei tifosi. Sulla classifica, che di seguito riportiamo a completezza di informazione, c'è però possibilità di ulteriore cambiamento, perché sembra che Veli voglia presentare ricorso avverso i 6 punti di penalità:

Virtus Entella 68*, Ternana 66 (-2)*, Pescara 58, Torres 57, Vis Pesaro 52, Pineto 49, Arezzo 49, Pianese 47, Rimini 43 (-2), Gubbio 41, Carpi 40, Perugia 39, Pontedera 37, Campobasso 36, Ascoli 36, Lucchese 29 (-6), SPAL 28 (-3)*, Milan Futuro 24, Sestri Levante 23*, Legnago Salus 23

* una gara in meno.

Il Milan Futuro guarda interessato, perché nel caso eviterebbe un'eventuale retrocessione diretta ma parteciperebbe ai playout.