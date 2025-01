Serie C, girone B: la classifica aggiornata. Per il Milan Futuro la situazione si fa critica

La prestazione più brutta del Milan Futuro dalla sua nascita, una partita dove i rossoneri sono stati umiliati per i primi 45' e risparmiati per i successivi 45', pur riuscendo a trovare all'ultimo istante il gol. Partita chiusa all'8', con un uno-due dal quale i ragazzi di Bonera non si sono mai ripresi. Errori incredibili, uniti a un gioco brillante di un avversario che arrivava nell'area avversaria con irrisoria facilità. 0-4 dopo il primo tempo con risultato persino stretto alla Torres, secondo tempo di pura accademia. Unica nota positiva per i rossoneri, l'esordio di Maximilian Ibrahimovic che è entrato al 72' e ha subito servito un assist per il primo gol di Magrassi. Per il resto tutto da dimenticare. E come se non bastasse si è fatto male Chaka Traoré. La classifica fa sempre più paura e fra sette giorni si va ad Ascoli Piceno. Questo il quadro della 22ª giornata di Serie C e la classifica:

VENERDI 10 GENNAIO

Lucchese - SPAL 2-3

Perugia - Carpi 1-0

SABATO 11 GENNAIO

Pescara - Rimini 0-0

Sestri Levante - Pontedera 0-1

Ternana - Gubbio 2-1

DOMENICA 12 GENNAIO

Milan Futuro - Torres 1-5

Ascoli - Entella (ore 15)

Campobasso - Pianese (ore 15)

Arezzo - Pineto (ore 17.30)

Vis Pesaro - Legnago Salus (ore 17.30)

CLASSIFICA

Ternana 45

Entella 44

Torres 42

Pescara 42

Vis Pesaro 36

Arezzo 36

Rimini 30

Pineto 28

Perugia 27

Pianese 26

Ascoli 26

Carpi 26

Campobasso 26

Gubbio 25

Pontedera 24

SPAL 23

Lucchese 19

Milan Futuro 17

Sestri Levante 16

Legnago Salus 14

MARCATORI

13 reti: Cicerelli (Ternana)

11 reti: Bruzzaniti (Pineto) e Corazza (Ascoli)

10 reti: Fischnaller (Torres)

9 reti: Antenucci (SPAL), Cianci (Ternana)

8 reti: Italeng (Pontedera), Mignani (Pianese), Montevago (Perugia), Pittarello (Arezzo)