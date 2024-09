Serie C, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Carpi: c'è Camarda in attacco

Queste le formazioni di Milan Futuro e Carpi per il match valido per la seconda giornata del Girone B della Serie C:

MILAN FUTURO: Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Hodzic, Traorè; Camarda. A disposizione: Mastrantonio, Colzani, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Dutu, D’Alessio, Coubis, Fall, Magni, Sia, Gala, Turco, Vos. All. Bonera.

CARPI: Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Forapani, Mandelli, Contiliano; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Figoli, Nardi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini.