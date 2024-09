Silvano Vos, che impatto col Milan Futuro. L'olandese è già da tenere d'occhio in ottica prima squadra

vedi letture

È un ottimo impatto, quello di Silvano Vos con la maglia del Milan. Ufficializzato l'ultimo giorno utile per tesserare i giocatori, l'olandese ha giocato i suoi primi 45' in rossonero.

La prima impressione è che l'olandese abbia poco a che fare con la Serie C e del resto ci sarà un motivo se l'anno scorso veniva spesso impiegato nella prima squadra dell'Ajax. Il suo ingresso in campo ha cambiato il volto del Milan Futuro, messo sotto dal Carpi e mai pericoloso almeno fino al suo ingresso in campo. Vos sembrava un gigante tra gli avversari. Rompe il gioco ed è difficilmente arginabile nelle avanzate. Di fatto gli avversari gli rimbalzavano addosso. Da un suo spunto arriva l'azione che porta al rigore: Panelli stende Camarda e lo stesso centravanti dal dischetto segna l'1-1. Voto 7 per MilanNews.it, il migliore in campo. E la sensazione che un giocatore così possa davvero fare comodo anche a Paulo Fonseca.

In Olanda c'era grande considerazione nei suoi confronti, tanto da considerarlo uno dei giovani prospetti più interessanti. Ha esordito con l'Ajax la scorsa stagione e con i lancieri ha raccolto 17 gettoni, tra Eredivisie, Coppa d'Olanda ed Europa League. Suo malgrado, è capitato in uno dei peggiori Ajax degli ultimi anni che ha persino conosciuto l'onta dell'ultimo posto in classifica. In una situazione simile per un giovane esordiente non è facile emergere. Le sue prestazioni in prima squadra sono state generalmente sfortunate e, in questo senso, piuttosto deludenti rapportate alle aspettative.

Durante la preparazione per la stagione in corso, è stato rimandato al Jong Ajax da Farioli perché c'erano già abbastanza centrocampisti in rosa. A rendere più complicato il rapporto con i lancieri la questione contrattuale. C'è sempre stata un po' di confusione riguardo al suo prolungamento del contratto, che ha richiesto del tempo per essere finalizzato. A luglio 2023 finalmente ha siglato un accordo con l'Ajax fino al 2028. Il suo agente, Nathan van Kooperen, ha pubblicato un tweet accusando l'Ajax dopo che il club aveva acquistato il norvegese Mannsverk, un concorrente per il suo assistito. A sua detta a Vos era stato promesso che l'Ajax non avrebbe acquistato un altro giocatore nella la sua posizione.

Il Milan ha fiutato l'affare, aggiudicandoselo per 2.5 milioni di euro più altrettanti eventuali di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale.