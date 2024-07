Sorteggiato il calendario della Serie C: per il Milan Futuro esordio in trasferta

Si riporta di seguito il calendario della Serie C, nel cui girone B sarà impegnato, per la prima volta nella storia, il Milan Futuro, la formazione under23 rossonera guidata dal mister Daniele Bonera.

Scopriamo insieme il calendario del Milan Futuro, ricordando che il campionato avrà inizio il 25 agosto 2024:

1. Virtus Entella - Milan Futuro

2. Milan Futuro - Carpi

3. Sassari Torres - Milan Futuro

4. Milan Futuro - Ascoli

5. Rimini - Milan Futuro

6. Milan Futuro - Spal

7. Lucchese - Milan Futuro

8. Milan Futuro - Pianese

9. Pescara - Milan Futuro

10. Milan Futuro - Legnago

11. Perugia - Milan Futuro

12. Milan Futuro - Pineto

13. Pontedera - Milan Futuro

14. Milan Futuro - Arezzo

15. Campobasso - Milan Futuro

16. Milan Futuro - Sestri Levante

17. Ternana - Milan Futuro

18. Milan Futuro - Gubbio

19. Vis Pesaro - Milan Futuro

LA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE B

Arezzo-Campobasso

Carpi-Rimini

Gubbio-Sestri

Legnago-Pontedera

Pianese-Perugia

Pineto-Lucchese

SPAL-Ascoli

Ternana-Pescara

Torres-Vis Pesaro

Virtus Entella-Milan Futuro

