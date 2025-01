TMW - Milan Futuro, oggi la firma di Michele Camporese. Accordo fino al 2026 con opzione

Già alla metà di dicembre, si parlava dell'addio quasi certo di Michele Camporese con il Cosenza, club dove sta ormai vivendo da separato in casa, e a confermare il tutto, dopo il pareggio contro il Mantova, ci ha pensato il tecnico dei lupi calabresi Massimiliano Alvini: "Su Camporese è stata fatta una scelta diversa, lì puntiamo su Dalle Mura, Venturi e Hristov".

Ma il difensore, assistito dagli agenti Dario Paolillo e Luca Carnaghi, non rimarrà senza squadra. Su di lui era forte l'interesse del Trapani, ma nei giorni scorsi, come avevamo anticipato, c'è stato lo scatto del Milan Futuro, che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, farà firmare nella giornata di oggi il nuovo contratto al calciatore, valido fino al 2026 con opzione per la stagione ancora successiva.

Dopo l'arrivo di Andrea Magrassi, quindi, quello di Camporese sarebbe un altro innesto abbondantemente fuori età per la formazione lombarda, che sta però puntellando i vari reparti del campo con elementi che possano anche fare da guida ai ragazzi più giovani. Così che la corsa alla salvezza non diventi un patema.