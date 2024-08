TMW Radio - Dal Canto: "Il Milan Futuro ha una qualità eccelsa, da gennaio sarà un problema giocarci contro”

Durante l'appuntamento odierno con A Tutta C sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Alessandro Dal Canto, ex tecnico di Carrarese, Arezzo e non solo per analizzare i risultati della prima giornata del torneo di Lega Pro. Queste le sue parole:

Cosa lasciano le tre sconfitte delle seconde squadre all’esordio?

“Farei un discorso diverso perché le seconde squadre cambiano tanti giocatori ogni anno, vanno viste dopo gennaio queste squadre. La Juventus è stata un esempio lampante, a Carrara l’abbiamo affrontata e doveva ancora carburare. Parliamo di giocatori che male che andrà faranno una carriera in Serie C, questo significa avere talento e quindi bisogna aspettare queste squadre. Il Milan ha una qualità eccelsa, da gennaio sarà un problema giocarci contro”.

Che impressione le ha fatto Camarda?

“Che sia un giocatore in rampa di lancio è fuori dubbio. È meglio far fare questi ragazzi il percorso giusto, non bisogna esagerare. A prescindere dal campo io parlo dell’esterno perché un ragazzo così giovane può farsi condizionare da certi commenti. Lo sport è conquistare obiettivi giorno dopo giorno, deve pensare al suo percorso senza avere troppi grilli nella testa. Credo ne abbia già tanti, forse anche troppi”.