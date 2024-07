TMW Radio - Ds Pontedera: "All’inizio magari il Milan Futuro potrà trovare delle difficoltà, ma il talento di queste squadre U23 alla lunga viene fuori"

vedi letture

Nell'appuntamento mattutino di A Tutta C, programma di TMW Radio dedicato alla Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo del Pontedera Moreno Zocchi, che ha fatto il punto della situazione sul momento della formazione granata, che ha iniziato il calciomercato con il botto, con un acquisto di spessore in attacco.

Due giorni fa l'annuncio dell'arrivo di Ragatzu al Pontedera: è il colpo dell’estate?

“Spero sia anche il colpo dell'inverno, vorrebbe dire che le cose sono andate come tutti speravamo. Siamo molto contenti di aver fatto l'acquisto di Ragatzu, ma è chiaro che solo il campo dirà poi se abbiamo fatto bene, se lui ha fatto bene a uscire dalla Sardegna dopo molti anni: siamo tutti curiosi di vedere se riusciremo a farlo rendere al massimo delle sue possibilità. Se così fosse, avremo davvero fatto un grande acquisto. Mi vengono in mente le parole del maestro Favini: bisogna avere talento per riuscire a gestire i talenti. Speriamo di averlo, dipende più da noi che da lui”.

Nel vostro girone ci sarà il Milan Futuro, cosa vi incuriosisce della squadra di Bonera?

“Il Milan ha un settore giovanile che da sempre riesce a migliorare i giocatori sotto l'aspetto tecnico. Di sicuro troveremo una squadra con grandi qualità e grande talento, sono convinto che ci sarà da divertirsi. All’inizio magari potranno trovare delle difficoltà, ma il talento di queste squadre U23 alla lunga viene fuori anche in un campionato difficile come la Serie C”.

Ma si aspetta una regolamentazione per la squadre U23?

"Più che a questo, io sarei felicissimo se ci fossero squadre importanti che fanno giocare i loro ragazzi in C, crescono più fretta, e la cosa fondamentale sarebbe vedere i ragazzi delle U23 provenire dai settori giovanile di chi le crea, non ha molto senso pescarli all'estero: il grandissimo lavoro viene se un ragazzo lo prendi da piccolo e lo fai crescere. Ma mi sembra si vada molto in questa direzione".