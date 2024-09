Traoré dopo il gol vittoria alla SPAL: "Siamo contenti. Sapevamo che prima o poi la vittoria sarebbe arrivata"

Il Milan Futuro ha vinto la sua prima storica partita in Serie C. Nel pomeriggio di Solbiate Arno la formazione di Daniele Bonera ha infatti battuto la SPAL grazie alle reti di Hodzic e Chaka Traoré, decisivo con un colpo di testa in tap-in a cinque minuti dalla fine della partita.

Intercettato dai microfoni di Milan TV, così il match winner della partita ha commentato questo storico traguardo della sua squadra: "Siamo contenti, tutti. Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata con i lavori che abbiamo fatto insieme al mister, creando fiducia in lui come lui ci ritiene degni di poter indossare questa maglia. Quindi siamo contenti di questa vittoria".

Sul gol vittoria: "Io personalmente sono contento, però sono contento anche per il gruppo perché ci serviva questa vittoria appunto per fare un grande percorso che la società ci ha messo a disposizione con questo nuovo Milan Futuro".

Sul gruppo e gli occhi della prima squadra: "Nello spogliatoio siamo tutti bene, uniti, e siamo contenti di stare tutti insieme. Siamo soprattutto focalizzati con il lavoro che tutti i giorni siamo qui per inseguire e realizzare appunto questo campionato che dobbiamo fare per essere protagonisti. Siamo il Milan Futuro, ma gli occhi della prima squadra ci guardano, quindi dobbiamo sempre fare le nostre prove sul campo e sempre dare il massimo".