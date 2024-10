Tuttosport: "Sarà anche Milan Futuro, però il presente fa piangere"

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Sarà anche Milan Futuro, però il presente fa piangere". Non è iniziata bene la stagione della seconda squadra rossonera che attualmente è al penultimo posto in classifica del Girone B della Serie C. C'è ancora tanto da lavorare per il tecnico Daniele Bonera e i suoi ragazzi, i quali devono ancora abituarsi al "calcio dei grandi".

Questo il programma della 9^ giornata del Girone B di Serie C:

Venerdì 11 ottobre

Lucchese-Sestri Levante 0-0

Sabato 12 ottobre

Pescara-Milan Futuro (rinviata al 21 novembre)

15.00 Pontedera-Torres

17.30 Perugia-Entella

Domenica 12 ottobre

12.30 Campobasso-SPAL

15.00 Legnago-Gubbio

17.30 Arezzo-Rimini

17.30 Pianese-Carpi

17.30 Vis Pesaro-Pineto

20.45 Ternana-Ascoli