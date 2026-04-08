Un altro Seedorf indossa la maglia rossonera. Denzel, figlio di Clarence, fa l'esordio col Milan Futuro

Un altro Seedorf indossa la maglia rossonera. Denzel, figlio di Clarence, fa l'esordio col Milan FuturoMilanNews.it
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Oggi alle 23:20MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Nella partita odierna tra Milan Futuro e Real Calepina ha esordito in maglia rossonera Denzel Seedorf, classe 2007 figlio di Clarence. Più di 10 anni dopo dall'ultima volta un Seedord ha indossato nuovamente la maglia rossonera in un match ufficiale. Per il figlio d'arte poco più di 5 minuti nel secondo tempo, subentrando al minuto 39 al posto di Emanuele Sala.
 