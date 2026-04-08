Un altro Seedorf indossa la maglia rossonera. Denzel, figlio di Clarence, fa l'esordio col Milan Futuro
MilanNews.it
Nella partita odierna tra Milan Futuro e Real Calepina ha esordito in maglia rossonera Denzel Seedorf, classe 2007 figlio di Clarence. Più di 10 anni dopo dall'ultima volta un Seedord ha indossato nuovamente la maglia rossonera in un match ufficiale. Per il figlio d'arte poco più di 5 minuti nel secondo tempo, subentrando al minuto 39 al posto di Emanuele Sala.
Pubblicità
MILAN FUTURO
Un altro Seedorf indossa la maglia rossonera. Denzel, figlio di Clarence, fa l'esordio col Milan Futuro
Basta televisione! Cupio dissolvi. Un SOS ignorato! Allegri come Robinson Crusoe. Igli Tare come Venerdìdi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Da Napoli attaccano Nkunku: "Il Milan ha speso una cifra incredibile per un giocatore scarso, ma particolarmente scarso"
3 Basta televisione! Cupio dissolvi. Un SOS ignorato! Allegri come Robinson Crusoe. Igli Tare come Venerdì
4 Milan a caccia di un grande centravanti. Il consiglio di Altafini: "Vedrei bene Kean in maglia rossonera"
Primo Piano
Attacco, l’ora è giunta: basta profili “a medio costo”. Chi più spende meno spende, a Casa Milan ne prendano atto
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com