Ep.10 - 90 dollari per un hot-dog in Giappone. Capello, il retroscena sui fari di Marsiglia

Nel decimo episodio di “Milanista Podcast” Luca Serafini riavvolge il nastro dall’Intercontinentale 1990 all’arrivo di Fabio Capello. Con la conduzione di Pietro Mazzara tanti aneddot come la storia del jet-lag risolto da Taveggia, la lite col Marsiglia e il passaggio a Tele+2.



Secondo trionfo mondiale

"Operazione nottata": Taveggia impone alla rosa di non dormire dopo Milan-Lazio; sull’aereo per Tokyo 11 ore di sonno filato, addio jet-lag.

Pioggia torrenziale: 3-0 all’Olimpia Asunción, Evani sblocca, Van Basten domina.

Il riflettore di Marsiglia e l’addio di Sacchi

Servizio "scomodo" su Tapie, clima tesissimo al Vélodrome.

Black-out, squadra fuori dal campo: squalifica di un anno (evitati guai peggiori).

Matarrese apre la via: Sacchi vola in Nazionale, Capello promosso dalla scrivania.

Fabio Capello e lo scudetto 22-0

Tasti del volume abbassati: meno esasperazione, più libertà ai campioni.

Prima amichevole: Palermo-Milan 0-8, "non serviva solo Sacchi per divertirsi".

1991-92: 22 vittorie, 12 pareggi, zero sconfitte; lo scudetto arriva a Napoli, ma il finale è l’8-2 di Foggia con la sfuriata negli spogliatoi.

Retroscena mercato e media

Il Milan allarga la rosa per la nuova Champions a gironi (Capello dixit).

Serafini rifiuta il ruolo di capo ufficio stampa rossonero e diventa responsabile calcio di Tele+2: "Un posto in piedi a Milanello, una scrivania nella prima pay-TV italiana".