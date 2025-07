Ep.5 - Farina “sgama” Castagner. Il retroscena sul sequel di Eccezziunale Veramente

vedi letture

Dagli anni Farina al colpo Berlusconi: il Milan sul filo del rasoio

Nel quinto appuntamento di Milanista Podcast, Luca Serafini e Pietro Mazzara illuminano il periodo più turbolento del dopoguerra rossonero: il triennio 1983-86, ponte fra la doppia Serie B e l’imminente rivoluzione firmata Silvio Berlusconi.

L’era Farina, fra ingegno e azzardo

Mercato “europeo”: arrivano Eric Gerets, Luther Blissett, Ray Wilkins.

Il flop Gerets: sospeso per lo scandalo scommesse in Belgio.

Milanello in affitto: il presidente monetizza persino i matrimoni nel centro sportivo.

La rifondazione di Liedholm

Nils Liedholm torna in panchina e con lui sbarca Agostino Di Bartolomei: classe, leadership e un addio doloroso alla Roma.



28 ottobre 1984: il derby che cambiò l’aria

Reti di Di Bartolomei e del neo-bomber inglese Mark Hateley, autore del celebre colpo di testa su Collovati dopo l’assist di Virdis.

Prima vittoria sul campo dell’Inter dopo anni di buio: il “checkpoint” che riaccende l’orgoglio milanista.

Finanze al collasso

Serafini rivela il dietro-le-quinte: i bilanci in rosso,Farina pronto a smantellare, e il vicepresidente Gianni Nardi che versa capitale proprio per evitare il fallimento.



Gianni Nardi, il vero traghettatore

Una cena con Maurizio Mosca svela la frase-profezia di Nardi: "Farina sparirà e non sapremo più nulla". Di lì a poco venderà il club, spianando la strada all’ingresso di Berlusconi.



I ragazzi del vivaio

Maldini, Baresi, Costacurta, Filippo Galli, Evani e il "motorino" Andrea Icardi: l’ossatura auto-prodotta che il nuovo proprietario troverà in dote.



