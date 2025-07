Ep.9 - La discoteca e la moglie di Gullit. Tokyo, Evani e l’imbucata a bordocampo. Chi è Dil?

Nella nuova puntata di "Milanista Podcast" Luca Serafini riavvolge il nastro dell’autunno 1989, quando il Milan di Sacchi chiude il cerchio del “triplete internazionale” battendo il Nacional Medellín a Tokyo. Serafini ricorda il retroscena “discoteca & divorzio” di Gullit, il viaggio-odissea verso Tokyo, l’esordio da fotografo a bordocampo e il destro di Evani che vale il mondo.

Il caso Gullit: tra discoteca e divorzio

Estate '88: la moglie di Ruud, Yvonne, e i locali milanesi.

Serafini avverte Paolo Taveggia e Guido Susini: nasce l’intervista-confessione su Gazzetta per blindare l’immagine del campione.

L’identità di Dil: è la madre di Gullit, vera musa del fuoriclasse che per lei voleva persino cambiare nome in campo.

La trasferta più complicata di sempre

Volo Milano-Parigi-Tokyo: quattordici ore in aria, fusi orari devastanti, traffico infernale, un’ora e mezza per coprire tre chilometri.

Al servizio fotografico i campioni posano in kimono, bandana e katana: persino Baresi e Van Basten si prestano al set "samurai".

L’intercontinentale col Nacional Medellín

90' di sbadigli sotto 80 mila trombette giapponesi.

Al'108′ punizione di Chicco Evani: deviazione della barriera, palla nell’angolo: Milan campione del mondo.

L'"imbucata" di Serafini: pettorina da fotografo, esulta in campo e finisce in tutti i replay TV.

L’abbraccio di Galliani (e le lacrime)

"Era il tetto del mondo dopo appena tre anni, quando Adriano si è messo a piangere, sono crollato anch’io", ricorda Serafini.

Ascolta o guarda l’episodio completo!

