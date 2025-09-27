100 gol in 104 partite: Kane è un'autentica furia con il Bayern Monaco
(ANSA) - ROMA, 26 SET - Quinta vittoria in cinque incontri per il Bayern Monaco che ha battuto il Werder Brema 4-0 con una doppietta di Harry Kane che ha superato le 100 reti per i bavaresi. Il Bayern è a punteggio pieno con ha 15 punti, 22 gol segnati e 3 subiti. Jonathan Tah ha aperto le marcature al 22' minuto, mentre Kane ha protetto il Bayern da un ritorno del Werder trasformando un rigore appena prima della pausa e concludendo un contrattacco lanciato da Dayot Upamecano poco dopo l'ora di gioco (65'). Konrad Laimer ha segnato il gol del 4-0 al minuto 87. Kane - a Monaco dal 2023 - ha segnato il suo 99o e 100o gol con il Bayern nella sua 104a partita con i bavaresi. (ANSA).
