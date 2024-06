115 accuse contro il City. Lo sceicco-patron non le manda a dire in sua difesa

vedi letture

Khaldoon Al Mubarak, proprietario del Manchester City, ha parlato ai canali ufficiali del club affrontando diversi argomenti: "Dobbiamo fermarci e contestualizzare. Dal 1926, cinque squadre hanno tentato di vincere la massima serie inglese quattro volte di fila. Huddersfield, Arsenal, c'era il Liverpool negli anni '80 e poi c'era il Manchester United che ci ha provato due volte. Nessuno di loro ci è riuscito. In oltre 100 anni di calcio inglese, nessuna squadra è mai riuscita a raggiungere quattro campionati di fila. Una volta che ci si rende conto di questo, si inizia davvero ad apprezzare la portata di ciò che ha ottenuto il City: la difficoltà, la sfida, la tenacia".

Sul campionato: "Cinque di fila nella nostra mente è successo nel momento in cui è stato fischiato il fischio finale contro il West Ham. Ricordo di essere sceso in campo e di aver detto a quasi tutti: "Eccellente, fantastico, siamo così orgogliosi. Ma ora puntiamo a cinque di fila'..

Al Mubarak sul futuro di Pep Guardiola: "Questa decisione è sempre una decisione che prenderemo insieme e non ho dubbi che troveremo, come sempre, come abbiamo sempre fatto, la soluzione giusta che funzioni per Pep e per noi..."

Khaldoon Al Mubarak sulle 115 accuse contro il club: "È frustrante. I riferimenti sono sempre frustranti, sentirne parlare nel modo in cui se ne parla. Posso capire, ovviamente, per la nostra tifoseria, per tutti coloro che sono associati a questo club. Noi come club dobbiamo rispettare il fatto che c'è un processo che dobbiamo attraversare e lo stiamo attraversando. Sta richiedendo più tempo di quanto chiunque sperasse, ma è quello che è".