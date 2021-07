15 luglio 2008: tredici anni fa il Milan annunciava l'acquisto di Ronaldinho

Era il 15 luglio 2008 quando il Milan annunciava ufficialmente l'acquisto di Ronaldinho. Esattamente tredici anni fa, il club di Via Aldo Rossi si assicurava dal Barcellona le prestazioni del fantasista brasiliano, pagato per una cifra di poco superiore ai ventiquattro milioni di euro. L'ex Psg rimase a Milano fino a gennaio 2011, quando venne ceduto al Flamengo per soli tre milioni di euro. In rossonero Ronaldinho ha collezionato 95 presenze, segnando 26 gol e fornendo 29 assist.