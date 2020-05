15 maggio 1999 - Il poker all'Empoli e il sorpasso sulla Lazio

15 maggio 1999, San Siro, penultima di campionato. Il Milan di Zaccheroni è a -1 dalla Lazio, impegnata al Franchi contro la Fiorentina. I rossoneri devono battere l'Empoli e sperare che i biancocelesti non vincano contro l'undici di Trapattoni, un viatico fondamentale per sperare nello scudetto. Il tecnico romagnolo schiera la seguente formazione: Abbiati; Sala, Costacurta, Maldini; Helveg, Albertini, Giunti, Guglielminpietro; Boban; Bierhoff, Weah. Mentre al Meazza il risultato è ancora fermo sullo 0-0, in Toscana succede di tutto: al 15' Batistuta porta in vantaggio i viola, al 28' arriva il pareggio di Bobo Vieri. Al 32' il Milan sblocca la sua partita con Bierhoff, bravo a girare in porta e battere Sereni: il Milan ora è virtualmente primo in classifica. Tutto o quasi però si gioca al Franchi, dove la Lazio prova il tutto e per tutto per trovare il vantaggio. Al 51' Vieri colpisce una clamorosa traversa, mentre a Milano i rossoneri trovano il 2-0, ancora con il bomber tedesco. Gli uomini di Zaccheroni poi dilagano ancora con Bierhoff (tripletta) e Leonardo, che realizza il definitivo 4-0. Nel mentre i viola avrebbero l'opportunità di tornare in vantaggio su calcio di rigore, ma Rui Costa sbaglia il penalty al 27' della ripresa. 1-1 al Firenze e sorpasso in classifica del Milan, ritrovatosi a +1 in classifica sui biancocelesti.