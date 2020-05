16 maggio 2004 - Il Milan ricorda l'addio al calcio di Baggio

"Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica". Citando Cesare Cremonini, il Milan ricorda l'addio al calcio di Roberto Baggio, avvenuto il 16 maggio 2004, sedici anni fa, a San Siro. Il Milan, già campione d'Italia, affrontò il Brescia del Divin Codino, prevalendo per 4-2.

San Siro's special farewell tribute to the one and only, Roberto Baggio



