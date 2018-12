18 dicembre: nel 2005 l'ultima gara di Vieri nel Milan, nel 2010 quella di Ronaldinho

Il 18 dicembre 2005, in occasione di Milan-Messina, gara valida per la 16^ giornata di Serie A, Christian Vieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera (4-0 pe ril Diavolo il risultato finale), mentre cinque anni più tardi, in un Milan-Roma sempre di campionato, c'è stata l'ultima presenza con il Milan di Ronaldinho (il match si concluse 1-0 per i giallorossi).