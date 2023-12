18 gol subiti in 15 partite di campionato, 7 in 5 di Champions: la fase difensiva del Milan è da horror

L'Atalanta batte il Milan (3-2) all'ultimo respiro, decide un gol di Muriel. Quarta sconfitta in campionato per la squadra di Stefano Pioli, questa volta pesantissima anche per mantenere il ritmo di Juventus e Inter, ora sempre più distanti. Una prestazione negativa per i rossoneri, che hanno bisogno assolutamente di una svolta. Non possano bastare due vittoria con Fiorentina e Frosinone, servite solo a nascondere tanta polvere sotto al tappeto. Squadra irriconoscente per atteggiamento e tattica.

Con i tre gol subiti questa sera, dunque, il Milan sale a quota 18 gol subiti in campionato. Se considerassimo anche la Champions League, in cui sono 7 le rete che la squadra di Pioli ha subito, il Milan ha subito in tutto 25 gol in 20 partite stagionali. Numeri imbarazzanti per competere ad alti livelli.