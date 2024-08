1V, 1P, 1S: questo lo score nel precampionato del Torino, primo avversario del Milan in Serie A

Sabato 17 agosto alle ore 20:45, a San Siro, il nuovo Milan di Paulo Fonseca esordirà in campionato contro il Torino, che proprio come la formazione rossonera ha cambiato allenatore passando da Ivan Juric a Paolo Vanoli.

Mentre il percorso del Milan in questo campionato lo conosciamo tutti (1 pareggio e 2 vittorie), come se l'è cavata il Torino? I granata si sono comportati piuttosto bene, migliorando partita dopo partita non solo nel risultato, ma anche, e soprattutto, nelle prestazioni. Dopo la prima, sorprendente, sconfitta contro la Cremonese, con i lombardi che riuscirono ad imporsi per 2 a 1, il Torino ha prima pareggiato 0 a 0 contro il Lione, e poi vinto contro il Metz, anche in maniera abbastanza netta, imponendosi per 3 a 0 grazie alle reti di capitan Zapata, Lazaro e Ricci.

Quello contro i francesi non è stato però l'ultimo incontro del Torino prima dell'esordio in campionato contro il Milan, visto che il prossimo 11 di agosto la formazione di Vanoli esordirà anche in Coppa Italia sfidando allo Stadio Olimpico Grande Torino il Cosenza.