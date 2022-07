21 luglio 2018, Marco Fassone veniva licenziato dal Milan per giusta causa

MilanNews.it

Esattamente 4 anni fa, era il 21 luglio 2018, dopo il passaggio del Milan ad Elliott Management Corporation a causa degli inadempimenti di Yonghong Li, Marco Fassone veniva licenziato dall'incarico di amministratore delegato del club per giusta causa dal nuovo presidente, Paolo Scaroni, avendo compromesso il rapporto fiduciario col club. L’avventura di Fassone al Milan è durata un anno e mezzo e non è stata certo esaltante. La difficile gestione cinese ha ampliato le problematiche, che per fortuna, si sono racchiuse in un arco temporale non troppo rilevante.