28 novembre 2016, tragedia in Sudamerica: l'aereo che porta la Chapecoense si schianta in Colombia

Il 28 novembre 2016 è un giorno tragico per il calcio sudamericano. L'aereo che doveva condurre la squadra brasiliana della Chapecoense a Medellin, dove doveva giocare l'andata della finale di Copa Sudamericana, si schiantò nei pressi della città colombiana. Delle 77 persone a bordo solo in 6 riuscirono a sopravvivere, tra cui tre giocatori (a uno di essi però è stata amputata una gamba), un radiocronista e due membri dell'equipaggio. Le cause dell'incidente sono da ricondursi all'esaurimento del carburante all'interno del velivolo e dalle registrazioni recuperate era emerso un dialogo tra il pilota e il copilota sulla possibilità di fare scalo in altri due aeroporti proprio per un rifornimento.