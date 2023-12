4 dicembre 2010: 13 anni fa il primo gol di Boateng con il Milan

Esattamente 13 anni fa, il 13 dicembre 2010, Kevin Prince Boateng segnava il suo primo gol con la maglia del Milan in gare ufficiale. A San Siro si giocava la quindicesima giornata del campionato di Serie A, era un Milan-Brescia, e al ghanese bastarono 4 minuti per mettere la sua firma sulla partita. Il risultato finale fu 3-0 per i rossoneri: gli altri due gol li segnarono Robinho e Ibrahimovic e garantirono al Milan di archiviare la pratica già nella prima mezz'ora.

Boateng fu acquistato dai rossoneri nell'estate 2010 dopo un ottimo mondiale disputato con la sua nazionale, il Ghana, in Sudafrica. Arrivò in prestito dal Genoa, e nella stagione successiva venne acquistato definitivamente per poco più di 10 milioni. Quello contro il Brescia fu il primo di 18 gol in rossonero, totalizzati in 114 presenze distribuite nell'arco di 5 stagioni: dal 2010 al 2013, prima di essere ceduto allo Schalke 04 nell'agosto 2013, e poi dal gennaio 2016 per altri 6 mesi.