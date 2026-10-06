Tra 4 giorni torna finalmente la Serie A, ma dove eravamo rimasti? La classifica

Tra 4 giorni torna finalmente la Serie A, ma dove eravamo rimasti? La classificaMilanNews.it
Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
La classifica della Serie A dopo 5 turni

Manca sempre meno alla fine di questa lunghissima sosta durata ben tre settimane. Sabato pomeriggio infatti tornerà finalmente a rotolare il pallone sui campi di Serie A. I rossoneri saranno ospiti del Sassuolo dell'ex Aquilani domenica alle ore 18:00. Vediamo la classifica dopo le prime 5 giornate.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 5 GIORNATE

1. Roma 13 (5)
2. Inter 13 (5)
3. Lazio 13 (5)
4. Cagliari 12 (4)
5. Milan 11 (5)
6. Frosinone 10 (5)
7. Juventus 10 (5)
8. Como 10 (5)
9. Napoli 7 (5)
10. Sassuolo 7 (5)
11. Lecce 6 (5)
12. Atalanta 6 (5)
13. Udinese 4 (5)
14. Torino 4 (5)
15. Parma 4 (5)
16. Monza 4 (5)
17. Fiorentina 4 (5)
18. Bologna 2 (5)
19. Genoa 1 (5)
20. Venezia 0 (5)