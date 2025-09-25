5^ giornata di Serie A: Milan-Napoli affidata a Chiffi

di Lorenzo De Angelis

E' stato designato l'arbitro per Milan-Napoli, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro: a dirigere il match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padoca.

Ecco la squadra arbitrale al completo: 

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MELI-ALASSIO

IV uomo: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Data: domenica 28 settembre 2025
Ora: 45
Stadio: San Siro, Milano
TV: DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it