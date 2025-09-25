5^ giornata di Serie A: Milan-Napoli affidata a Chiffi
E' stato designato l'arbitro per Milan-Napoli, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro: a dirigere il match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padoca.
Ecco la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MELI-ALASSIO
IV uomo: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Data: domenica 28 settembre 2025
Ora: 45
Stadio: San Siro, Milano
TV: DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
