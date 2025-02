8 febbraio 1995, il Milan vince la terza Supercoppa Europea. 2-0 all'Arsenal

vedi letture

L'otto di febbraio del 1995, il Milan ospita l'Arsenal a San Siro per la Supercoppa Europea. I rossoneri, vittoriosi in Champions League nella stagione precedente, dopo lo zero a zero dell'andata - una settimana prima a Highbury - hanno solo la vittoria per alzare al cielo il trofeo. E così fanno, con i gol di Zvonimir Boban e Daniele Massaro, un 2-0 probabilmente più generoso rispetto a quanto mostrato nel corso dei novanta minuti.

Sarà l'ultimo vessillo di Franco Baresi, sei anni dopo Barcellona nel 1989. Il Milan, in casacca gialla, va in vantaggio grazie al gol del croato, insolitamente con la maglia numero nove, grazie a un assist di Massaro. Nel secondo tempo c'è un rigore reclamato da Ian Wright e George Graham, ma non concesso dall'arbitro.

Nel secondo tempo arriverà anche il due a zero finale firmato proprio da Massaro. I meneghini riscattano così una stagione decisamente difficoltosa, con la Juventus che comanda la classifica. Il primo di dicembre del 1994 in realtà era arrivata anche la Coppa Intercontinentale con la vittoria contro il Velez Sarsfield, mentre in Coppa dei Campioni la cavalcata inizierà poco dopo, arrivando fino alla finale. A vincerla però sarà l'Ajax con un gol di Patrick Kluivert, poi attore (non troppo protagonista) proprio con i rossoneri.