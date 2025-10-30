8 volte su 9 titolare in Serie A, ma Gimenez non segna da 627'

Da quando è cominciata la Serie A Santiago Gimenez è stato titolare 8 volte su 9, fatta eccezione per la partita contro la Fiorentina, dove comunque è entrato bene cambiando un po' l'inerzia della sfida a favore del Milan.

Eppure, nonostante questo, quello che conta manca da troppo tempo. Santiago Gimenez non marca infatti il tabellino dei marcatori da 627 minuti, troppi per un giocatore il cui ruolo è quello di prendersi sulle spalle la propria squadra e trascinarla alla vittoria a suon di gol. Numeri (inesistenti) che pesano, e che mettono il Bebote difronte a un bivio: o comincia ad ingranare o c'è il serio rischio che a gennaio possa andare via dal Milan.