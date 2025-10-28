A Bergamo Rafa leader. Il CorSport: "Allegri: «Rafa vale 25 gol»"

vedi letture

Contro l'Atalanta altri nove più Modric e Leao, che anche a Bergamo sarà ancora una volta il punto di riferimento in attacco per il Milan. Dopo le buone prestazioni contro Fiorentina e Pisa, dove ha migliorato la propria media realizzativa di questa stagione, il portoghese ha adesso il compito (e l'obbligo) di tornare decisivo anche nei big match per mettere un po' a tacere tutte quelle critiche che gli sono state rivolte contro in seguito alle prestazioni opache contro Napoli e Juventus.

Il primo a credere che Leao possa farlo è il suo allenatore, Massimiliano Allegri, che nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Atalanta non ha fatto altro che spronare il suo numero 10. E Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato una dichiarazione dell'allenatore del Milan sul portoghese di ieri in conferenza stampa, titolando "Allegri: «Rafa vale 25 gol»", ribadendo ancora una volta, contro tutto e tutti, che il portoghese può fare ancora più la differenza.