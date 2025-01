A che punto è il rinnovo di Theo? Ibrahimovic: "È tutto sotto controllo"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari:

Sul mercato

"Oggi non è che serve tanto. L'abbiamo dimostrato in Arabia Saudita che la squadra è completa e può vincere. Il mercato è aperto, vediamo le opportunità che arrivano e ci siamo. Ma non è che siamo disperati, vediamo come si muove sul mercato".

Sul rinnovo di Theo Hernandez

"Siamo molto contenti di lui, soddisfatti di quel che sta facendo. Ovvio che deve continuare come tutti gli altri, è contento di essere qua. Vuole giocare al Milan come tutti gli altri e non c'è qualcosa di complicato. È tutto sotto controllo".