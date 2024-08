A Parma l'esordio della nuova terza maglia (e di Pavlovic)

La trasferta di Parma sarà quella delle prime volte, non solo per la squadra e Paulo Fonseca, che giocheranno la prima di tante sfide lontano da San Siro in questa stagione, ma anche per il kit del Milan.

Al Tardini, infatti, la formazione rossonera scenderà in campo con il "third kit" presentato (solo) nella mattinata di ieri. Una scelta fuori dal comune visto che nelle ultime trasferte parmensi il Milan ha praticamente sempre giocato con la classica prima maglia, ma quale migliore occasione se non questa, visto che fra le altre cose ci potrebbe anche essere la possibilità di vedere Strahinja Pavlovic (e forse Youssouf Fofana) esordire da titolare con il Diavolo.