A San Siro tre punti che pesano come un macigno, cuore Milan contro la Fiorentina: la classifica aggiornata

Un Milan sporco ma che non molla mai chiude il 2022 in bellezza, conquistando i 3 punti a San Siro contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gara rivedibile dal punto di vista tecnico dopo lo splendido 1-0 di Leao al secondo minuto, con la Viola che rientra in partita e trova il pareggio con Barak. Da lì in poi è assolo Milan, che sbaglia l'impossibile e anche di più: ci pensa nei minuti un intervento goffo di Milenkovic su un cross di Vranckx. Palla in rete e 2-1 finale, 3 punti d'oro. La classifica aggiornata:

Napoli 41

Milan 33

Lazio 30*

Inter 30

Juventus 28*

Atalanta 27

Roma 27

Udinese 24

Torino 21

Bologna 19

Fiorentina 19

Salernitana 17

Empoli 17

Monza 16

Sassuolo 16

Lecce 15

Spezia 13

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5



* una partita in meno