Abraham: "Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, stiamo lottando per raggiungere importanti risultati"

E' intervenuto così l'attaccante rossonero, Tammy Abraham, che ha parlato ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', toccando con mano molti temi della particolare e per certi versi surreale stagione del Milan fino a questo momento. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sulla stagione dei rossoneri:

"Ci saranno sempre alti e bassi, si tratta di come li superiamo. Volevamo essere in una grande competizione come la Champions League, ma a volte si vince e a volte si perde. Questa è una di quelle occasioni in cui dobbiamo imparare e diventare più forti come squadra. Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, e stiamo lottando per riuscirci ogni volta che possiamo. È stata una vera e propria montagna russa, ma siamo ancora qui, siamo pronti a combattere e siamo il Milan, quindi dovremmo voler vincere ogni trofeo".

