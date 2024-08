Abraham titolare nell'XI della Roma contro l'Olympiacos

La Roma di Daniele De Rossi è in campo per un'amichevole di lusso contro i campioni della Conference League dell'Olympiacos. Una partita, questa, che servirà soprattutto all'allenatore giallorosso per avere delle risposte importanti in vista dell'imminente inizio del campionato, ma che seguirà con attenzione anche il Milan.

Divisa fra States ed Italia, la dirigenza rossonera seguirà infatti l'amichevole della Roma per via di Tammy Abraham, obiettivo dichiarato di questo calciomercato, nonché richiesta esplicita di Paulo Fonseca per andare a rinforzare e completare l'attacco dopo Alvaro Morata. Il Diavolo avrà dunque l'occasione di seguire più da vicino questo pomeriggio l'attaccante inglese, che parte titolare nell'attacco giallorosso fra Soulé, schierato largo a destra, e Zalewski. Solo panchina, almeno per il momento, per Dovbyk, il grande investito dell'estate di calciomercato dei Friedkin che nel corso della stagione, con ogni probabilità, prenderà il posto di Abraham nella formazione titolare della Roma.

ROMA-OLYMPIACOS: LA FORMAZIONE UFFICIALE DEI GIALLOROSSI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Le Fee, Pellegrini; Soulé, Abraham, Zalewski