Abraham torna a Roma, ma da giocatore del Milan: le immagini dell'incontro con mister Fonseca

Tammy Abraham è a Roma.. ma da giocatore del Milan. Come abbiamo riportato sul nostro sito qualche ora fa, l'inglese ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro rossonero a Roma. Il centravanti milanista stasera all'Olimpico sarà in panchina e potrà essere una soluzione in più per Fonseca che pensa ad una formazione rivoluzionata.

Il post social del Milan sul proprio profilo Instagram.