AC Milan e New York Yankees, Levine commenta l'esclusiva collezione lifestyle: "Entusiasti di rafforzare il legame tra le nostre squadre"

Ispirate dall’intersezione tra moda e passione sportiva, due delle squadre più iconiche e amate al mondo, AC Milan e New York Yankees, hanno lanciato l'esclusiva collezione lifestyle ACM x New York Yankees, che include outerwear, headwear, articoli per i ragazzi e accessori.

La collaborazione rafforza il legame tra gli Yankees e la proprietà di AC Milan - RedBird Capital Partners, fondata da Gerry Cardinale. Nell’agosto del 2022, Yankee Global Enterprises ha acquisito una quota minoritaria nella proprietà del Club rossonero.

il Presidente degli Yankees, Randy Levine ha commentato così l'iniziativa: “New York Yankees e AC Milan sono entrambi sinonimi dei rispettivi sport e delle loro città. Unire i due brand in questo progetto è stata una scelta logica sotto vari punti di vista, soprattutto considerando quanto i nostri marchi risuonano tra i fan di entrambi gli sport e della moda. Siamo anche entusiasti di rafforzare il legame tra le nostre squadre e di congratularci con chi ha contribuito al design per aver creato una collezione che unisce stile e sostanza”.