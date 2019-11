AC Milan Experience: vivi Milan-Napoli da assoluto protagonista

Vivi un'esperienza unica in occasione dell'attesissimo match Milan-Napoli, valido per la 13° giornata di Serie A TIM 2019/20 e in programma sabato 23 novembre alle ore 18.00.

Una giornata irripetibile per scoprire il mondo Milan: insieme al tuo accompagnatore verrai accolto a Casa Milan per visitare la sede dei rossoneri e Mondo Milan Museum, dove potrai vedere da vicino i trofei che hanno fatto la storia del Club.

A seguire un transfer dedicato vi accompagnerà allo Stadio Giuseppe Meazza dove, poco prima dell’inizio del match, sarà possibile scoprire gli spazi più esclusivi de “La “Scala del Calcio”:

- Ammirerete la mixed zone, dove vengono realizzate le interviste live al termine della gara;

- Entrerete nello spogliatoio del Milan, pronto ad accogliere i calciatori, prima dell'inizio del match;

- Scenderete sul prato di San Siro passando per il mitico tunnel che ha accompagnato le stelle del calcio mondiale sul terreno di gioco;

- Passerete qualche momento a bordocampo e potrete sedere sulle panchine per delle foto ricordo.

Assisterete al match da uno dei settori più esclusive dello Stadio San Siro, il Primo Anello Arancio. Il vincitore ed il suo accompagnatore, inoltre, saranno invitati al ristorante a buffet in hospitality, nel cuore della tribuna, nei tre momenti focali: prima del match, all'intervallo e dopo il termine della partita.

Gli utenti vincitori riceveranno inoltre la felpa ufficiale e la sacca di Fondazione Milan.

N.B. Il pagamento dovrà avvenire tassativamente entro 1 ora dalla chiusura dell'asta e, contestualmente, l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo suo e dell'accompagnatore, oltre alla taglia della felpa.

Fondazione Milan desidera ringraziare Banco BPM per la collaborazione alla realizzazione di questa esperienza.