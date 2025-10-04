Accardi: "Non pensavo che il Milan battesse il Napoli, però con l’allenatore che ha ci sta"

Beppe Accardi, operatore di mercato, si è così espresso a TMW sulla Serie A: “Non pensavo che il Milan battesse il Napoli però con l’allenatore che ha ci sta. Allegri fa la differenza. I campioni vanno gestiti da allenatori capaci di farlo. Se prendi i campioni devi fargli fare quello che vogliono, i buoni giocatori invece devi allenarli”

Chi per lo Scudetto?

“Il Napoli rimane la principale candidata”.

E l’inter di Chivu?

“Non mi dà l’idea di potersela giocare. Non mi entusiasma”.

In base alle prime partite, chi ha più bisogno di intervenire a gennaio?

“È ancora presto. Ci sono calciatori che non sono ancora in condizione. Aspettiamo venti giorni, altrimenti è un caos”.