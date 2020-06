acmilan - Gli esordi di Superpippo

L'8 giugno e ancora l'8 giugno. Una data a forti tinte azzurre per Superpippo Inzaghi. L'8 giugno 1997, nell'estate del suo passaggio dall'Atalanta alla Juventus, Inzaghi esordiva in Nazionale. Quasi un segno del destino, il CT degli azzurri era Cesare Maldini, icona storica rossonera: con suo figlio capitano, dieci anni dopo, Pippo avrebbe vinto la Champions League ad Atene.

Quella sera, in ogni caso, Brasile-Italia a Lione, prove generali dei Mondiali dell'anno successivo in Francia. Fu una gara molto divertente: finì 3-3, tra le traiettorie di Roberto Carlos e la foto iconica del contrasto portato in contemporanea su un lanciatissimo Ronaldo il Fenomeno da parte di Paolo Maldini e Fabio Cannavaro.

Allo stadio Gerland, Inzaghi entrò in campo dopo un'ora scarsa di gioco, punteggio 2-1 per gli azzurri. Poi il rigore di Del Piero, quindi la rimonta verdeoro per il pareggio finale. Cinque anni dopo, sempre l'8 giugno, Inzaghi era già rossonero da un anno. E con un altro CT ex milanista, Giovanni Trapattoni, faceva la sua prima apparizione nel Mondiale di Corea e Giappone, il primo in cui, contro il Messico, avrebbe poi giocato una partita dall'inizio, dopo gli scampoli di Francia '98.

L'8 giugno 2002 era Italia-Croazia

e sul 2-1 per gli avversari, Pippo sfiorò a più riprese il gol del pari. Tappe importanti di un bomber azzurro di rilievo, tutte contraddistinte dalla stessa data.