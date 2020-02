acmilan - I gol a San Siro

Ci sono ancora errori difensivi da migliorare e dietro si può fare meglio. È un po' un mantra della critica nonostante l'ottimo momento rossonero, ma il tema è noto anche all'interno del centro sportivo di Milanello. Nel 2020 il Milan ha sempre vinto a San Siro, ma ha subito gol solo nelle gare casalinghe: due contro l'Udinese in campionato e due contro il Torino in Coppa Italia.



In entrambi i casi la squadra rossonera, proprio per le reti incassate, è arrivata agli ultimissimi minuti con il risultato in bilico. Contro l'Udinese il punteggio al novantesimo era di 2-2, mentre contro il Torino poco prima del novantesimo era di 2-1 in favore dei granata. Le reti di Rebić e Çalhanoğlu hanno poi portato in dote tre punti in campionato e i supplementari della qualificazione in Coppa Italia.



Restano però i quattro gol subiti in due partite, nel giro di 180 minuti. Un gol per tempo, sia contro l'Udinese che contro il Torino. Nello stesso modo: fuga in avanti dell'attacco avversario, difesa un po' sbilanciata e rete subita nel primo tempo (Larsen per i friulani e Bremer per i granata), gol di testa a difesa schierata nel secondo tempo (Lasagna e ancora Bremer).



Tutte situazioni da migliorare davanti ai tifosi rossoneri, nel corso dell'importante e delicata sfida casalinga contro l'Hellas Verona. La formazione gialloblù ha sempre segnato nelle ultime undici uscite di campionato e la via del gol la conosce di suo, il Diavolo dovrà essere bravo dal canto suo a limitare gli errori difensivi e a fare il primo clean sheet del 2020 in Serie A.