acmilan - L'ultima di Liddas

Quel pomeriggio del 21 maggio 1961 gli applausi non erano per un rarissimo passaggio sbagliato, ma per il suo saluto al calcio giocato. Quel giorno disputava, infatti, l'ultima gara da calciatore rossonero un gigante della nostra storia: Nils Liedholm. Con un Milan-Lecco 1-1 il Barone concluse una straordinaria carriera milanista dopo 394 partite, 89 gol, quattro Scudetti e due Coppe Latina, prima di iniziarne una altrettanto luminosa in panchina.



Per la verità, Nils si era già portato avanti con il lavoro: il patentino da allenatore lo aveva preso in Svezia durante la Seconda guerra mondiale. Visto che lo storico presidente rossonero Andrea Rizzoli gli diceva sempre che "da grande" doveva fare l'allenatore, lui era già pronto.



"La Svezia - ha spesso raccontato Liedholm - non partecipava al conflitto, per cui i giovani invece che fare il servizio militare venivano preparati a qualsiasi mestiere avessero voluto fare dopo la guerra e il mio era l'allenatore di calcio". Il Nils che si ritirava dal calcio giocato nel 1961 aveva già le idee chiarissime anche sul proprio futuro: "Non ho mai pensato di tornare in Svezia, dove non c'era il professionismo".



In Italia aveva anche sposato Nina, una ragazza italiana che gli avrebbe dato Carlo, a sua volta tifoso milanista. Liedholm aveva lasciato i campi di gioco a 38 anni suonati, pochi mesi prima di compierne 39 e divenne subito assistente allenatore. Risultato? Milan Campione d'Italia nel campionato 1961-62.