acmilan - La storia della settimana: "Da Buenos Aires per amore" di Juan

Mi chiamo Juan, da Buenos Aires (Argentina). La mia storia inizia nel 1946, l'anno in cui mia nonna arrivò in Argentina dalla Calabria insieme a migliaia di altri italiani. Dopo aver lavorato duramente, formò una bellissima famiglia. Più di recente, nell'anno 1995, è riuscita a tornare al suo paese per ritrovare i suoi famigliari. Durante questo viaggio comprò a ciasciun figlio e nipote (10 in totale) una maglietta di calcio. Tanto a me quanto a mio padre portò la maglia del Milan. Da quel giorno diventai un fanatico tifoso rossonero. Da bambino guardavo le partite sulla Rai, innamorandomi di calciatori come Maldini, Shevchenko, Boban, Bierhoff, Weah, Kaká e tanti altri. Spero presto di poter realizzare il sogno di venire a San Siro per esultare e gridare a un gol, ricordando la mia carissima nonna.

di Juan Ignacio Agosta