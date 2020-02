acmilan - La storia della settimana: "I miei fratelli milanisti" di Maurizio

2 gennaio 1966: i miei due fratelli maggiori "convincono" me, dodicenne, a seguirli a San Siro per Milan-Atalanta. Io ero, inizialmente, simpatizzante interista, ma l'atmosfera vissuta, il gol vittoria di Sormani e le "buone maniere" dei miei fratelli, mi convinsero presto ad adeguarmi ai colori amati in famiglia. Tempo dopo, l'incontro fortuito con Gianni Rivera sulle scale della sede del Milan, in piazza Sant'Alessandro, non fecero altro che cementare l'inossidabile fede rossonera che tuttora mi accompagna.

Maurizio Suffritti