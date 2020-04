acmilan - Le chiavi della Campania

Quello in corso, il 2020, anche se duro e controverso sul piano sanitario e sociale, resta il primo anno di Gigio Donnarumma da cittadino dell'anno di Pompei in carica. Il Premio "I Cittadini dell’Anno", assegnato a fine 2019 e valevole per il 2020 a Gianluigi Donnarumma, è un format ideato e scritto da Carlo Manfredi, che mira a rilanciare l’azione sociale e culturale nello storico, famoso, contesto di Pompei.



Si tratta di un riconoscimento a chi è stato e saprà essere un esempio per le future ed attuali generazioni, che oggi faticano a trovare punti di riferimento. Concetti e principi importanti per Gigio che resta un ragazzo sensibile alle tradizioni e alle persone della sua terra.



Di lui infatti si continua a parlare anche nella sua città natale, Castellammare di Stabia. Uno dei punti di forza della Juve Stabia è proprio Alessandro Mastalli, ex compagno di Gigio nella squadra Primavera del Milan.



Le parole di Mastalli: "Si può dire che l'ho cresciuto io in Primavera. Era già un fenomeno, ma sono orgoglioso di averlo aiutato a inserirsi in squadra visto che era giovanissimo. Ogni tanto lo sento, visto che è di Castellammare e mi ha dato dei consigli. Non vedeva l'ora che portassi la Juve Stabia in B, l'anno scorso dopo la promozione mi ha mandato subito un messaggio. Sta diventando una icona del Milan e del calcio italiano, sono orgoglioso di lui".