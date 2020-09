acmilan - Leader Sports Awards, 'From Milan with love' nominato come miglior 'live experience' 2020

‘FROM MILAN WITH LOVE’ NOMINATO ‘BEST LIVE EXPERIENCE’ AGLI ‘LEADERS SPORTS AWARDS’

AC Milan è felice di comunicare che il concerto ‘From Milan With Love’ è risultato vincitore nella categoria ‘Best Live Experience’dei Leaders Sports Awards 2020, evento organizzato da Leaders, una delle più grandi organizzazioni mondiali,punto di riferimento nel mondo dello Sport Business e della Sport Performance.

AC Milan e Roc Nation hanno unito le forze lo scorso 3 maggio per onorare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19. ‘From Milan With Love’ è andato in onda su TIDAL, DAZN e sui canali ufficiali AC Milan in una diretta streaming di 60 minuti condotta da DJ Khaled e Diletta Leotta e che ha visto esibirsi grandi artisti musicali come Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale, Chris Traynor deiBush, Jay Buchanan dei Rival Sons, Lola Ponce, Rkomi, Matteo Bocelli, Capoplazae con la partecipazione di alcunestelle del mondodello sport e dell’intrattenimento come Paolo Maldini, Jonas Brothers, Kaká, Thierry Henry, Carlo Cracco, Danilo Gallinari eJannik Sinner.

I numeri hanno confermato la perfetta riuscita del concerto-evento: 412 milioni di ‘impression’ su Twitter, 2.5 milioni di visualizzazioni totali, di cui 2 milioni attraverso i canali ufficiali AC Milan - cresciuti di 135k follower in una settimana- e più di 50 Paesi collegati.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo felici che il nostro concerto virtuale “From Milan With Love” abbia ricevuto il premio “Best Live Experience” da Leaders. “From Milan with Love” è stato il primo evento musicale in live streaming ideato da una squadra di calcio e realizzato grazie alla stretta collaborazione con il nostro partner Roc Nation. Abbiamo costruito un grande team, composto da alcuni dei migliori artisti internazionali e siamo immensamente orgogliosi di aver utilizzato questa piattaforma globale per dare il nostro contributo agli sforzi messi in campo per combattere l’ emergenza Covid-19 durante quello che è stato e continua ad essere un periodo molto difficile per tutti noi”.